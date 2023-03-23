В балтийском янтаре нашли ранее неизвестных насекомых

«Описанный вид имеет некоторое сходство с известным видом из рода Guaygata с Ямайки, однако кардинально отличается по общему строения тела, в частности, наличием отчетливого поперечного гребня в теменной области, гладким, блестящим телом, которое у Guaygata в сетчато-зернистой скульптуре. Также, вероятно, "янтарный" вид обладал более быстрым полетом — об этом свидетельствует строение своеобразного утяжелителя крыла, так называемой птеростигмы», — пояснила научный сотрудник Музея янтаря Андраник Манукян.