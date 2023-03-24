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32 минуты назад

YouTube-канал Linus Tech Tips взломали криптомошенники

Anti-Malware.ruиещё 1

Популярные технологические YouTube-каналы из семейства Linus Media Group взломали хакеры. Вместо блогера Лайнуса Себастьяна стримы вели криптовалютные мошенники. Контроль над каналами удалось вернуть.

Криптомошенники взломали YouTube-канал Linus Tech Tips
Фото: YouTube.com/@LinusTechTipsYouTube.com/@LinusTechTips

Речь, в первую очередь, о YouTube-блоге Linus Tech Tips. За 10 лет существования канал собрал больше 15 млн подписчиков. Накануне вместо очередного ролика от Лайнуса Себастьяна они увидели стримы фейкового Илона Маска.

Скамеры снабдили видео фишинговыми ссылками, по которым предлагали получить бесплатные биткоины. Сайты были собраны на скорую руку и содержали грамматические ошибки.

Лайнус Себастьян признал факт взлома, а вскоре администраторам канала удалось вернуть контроль над ресурсом. Сейчас на Linus Tech Tips не осталось следов от фейковых крипто-give-away.

Илон Маск и бренд Tesla — излюбленный крючок криптомошенников. Атака на Linus Tech Tips стала очередной в целой цепочке взломов техноблогов.

По одной из версий, злоумышленники получают доступ к админкам, прикрываясь интересом к спонсорству канала. Блогерам отправляют файл с предложением о сотрудничестве, который и заражает устройство жертвы вредоносной программой.

Мошенники перехватывают файлы cookie, могут удалённо управлять компьютером жертвы и взламывают YouTube-аккаунты.

Добавим, согласно исследованию за сентябрь 2022 года, половина сайтов, созданных под криптоаферы в YouTube, были оформлены на российских регистраторах доменных имен. Все ресурсы ориентировались на международные криптокошельки.

Наука и техника,Илон Маск,
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