Ужасы первого карантина в мире: как Венеция боролась с Черной смертью

Неподалеку от берегов Венеции лежат два необитаемых острова с богатой историей. Сейчас они покрыты травой, деревьями и старыми каменными зданиями, но в прошлом оба выступали важнейшими перевалочными пунктами в истории торгового города. Лазаретто Веккьо и Лазаретто Нуово — сохранившиеся свидетельства того, как Венеция противостояла самой печально известной пандемии за всю историю человечества.

Фото: Archeoclub d’Italia Sede di Venezia Archeoclub d’Italia Sede di Venezia

В середине XIV века Венецию поразила эпидемия бубонной чумы: Черная смерть, убившая треть населения Европы, захлестнула в том числе и Италию. Однако этот случай был лишь одной из многих вспышек, возникших в северной части страны на протяжении следующих столетий. Венеция, будучи центром торговли, была особенно уязвима. Единственным способом обеспечить безопасность города было отделение больных людей и тех, кого подозревали в болезни, от здоровых. Только так экономика могла продолжать развиваться.

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В начале XV века остров Лазаретто Веккьо был выбран пунктом изоляции и лечения зачумленных венецианцев. Немного позднее Лазаретто Нуово стал бухтой для кораблей, прибывших из зараженных земель: туда также отправляли корабли, чей экипаж или пассажиры могли переносить болезнь. Там люди и товары должны были выждать карантинный период, прежде чем им открывали путь в сердце города. Собственно, благодаря этому и появился сам термин «карантин»: он происходит от итальянского quaranta giorni, что означает «40 дней».

Организация карантина была впечатляющей, т.к. наука того времени не могла объяснить, как именно распространялась болезнь: теория микробов появилась только четыре века спустя. До современности дошли сохранившиеся документы муниципалитета Венеции, которые подробно описывают историю обоих островов. На Лазаретто Веккьо также сохранились здания, благодаря которым ученые и поняли, что остров выступал госпиталем для больных чумой. Работавшие там доктора носили сложные маски с клювами, характерные для той эпохи, и делали все возможное, чтобы излечить болезнь.

На Нуово сохранилось не так много сооружений, но, согласно историческим документам, в прошлом на острове находились склады для товаров и более 100 комнат для карантина моряков. Историк XVI века Франческо Сансовино писал, что здания на Нуово были похожи на замки. Самый большой товарный склад стоит и по сей день: это длинное квадратное строение со сводчатой крышей, отделанное кирпичом. Портовые работники разгружали товары под охраной вооруженных солдат, соблюдая строгий протокол проветривания и очистки грузов — для дезинфекции применяли морскую воду и дым ароматических трав. Кроме того, грузчики мыли руки уксусом после контакта с потенциально зараженными предметами.

На поддержку венецианской системы карантина работали сотни чиновников. До эпидемии ответственность за больных брали на себя благотворительные организации и религиозные ордены, причем порядок карантина продержался до 1797 года, пока контроль над регионом не захватил Наполеон Бонапарт. Тем не менее, несмотря на бдительность горожан, отслеживание ситуации было сложной задачей. Город не мог проверять буквально каждый караван и не мог останавливать свадебные пиршества, на которых, возможно, присутствовали зараженные. Помимо этого, чиновники не обладали глубокими познаниями в медицине, и наука пока не знала, как распространяется чума. Из-за этого сложно было определить, например, четкий временной период между вторжением бактерии в организм и появлением симптомов.