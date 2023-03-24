Космонавт Кикина рассказала, чем пахнет на МКС

Единственная женщина-космонавт Роскосмоса Анна Кикина в ходе послеполетной пресс-конференции в ТАСС рассказала, чем пахнет на МКС.

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По словам Кикиной, Международная космическая станция обладает особым запахом.

«Там всегда присутствует такой оттенок, как после сварки - знаете, как будто горячий металл», - поделилась Кикина.

Кроме того, она отметила, что в зависимости от грузов, которые находятся на станции, к запаху металла также может добавляться оттенок пластика, фруктов, что порождает «необычное сочетание».