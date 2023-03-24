На древнеримской свалке обнаружили статуэтку Венеры

Археологи из Национального института археологических исследований (Inrap), проводя раскопки во французском городе Ренн, обнаружили древнюю каменоломню. Исследования проводились перед началом строительных работ на участке, сообщает Heritage Daily.

Фото: Emmanuelle Collado / Inrap Emmanuelle Collado / Inrap

Находку датировали галло-римским периодом. Предыдущие исследования показали, что в то время на месте современного Ренна располагался римский город Кондате Риедонум.

Карьер датировали I веком нашей эры. Оттуда добывали бриоверский сланец для фундаментов зданий и уличных плит. Но запасы быстро истощились, и уже в следующем столетии карьер забросили и использовали как свалку.

Ученые провели раскопки слоев римского мусора и обнаружили в них множество артефактов. Среди них: фрагменты керамической посуды, терракотовые статуэтки богов, монеты и украшения. Одной из главных находок стала статуэтка Венеры.

Терракотовая статуэтка датируется I-II веком нашей эры и изображает обнаженную Венеру, которая придерживает волосы. Ее высота составляет 10 см.

В более поздние времена карьер полностью засыпали. В верхних слоях команда обнаружила остатки деревянных построек, печей и труб XVII века.