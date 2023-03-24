В Huawei заявили, что их новые смартфоны лишат iPhone доли рынка

В четверг Huawei представила три своих новых флагманских смартфона: P60, P60 Plus и P60 Art, а также модель среднего уровня Enjoy 60 и складную модель Mate X3. Похоже, в компании очень довольны своими новинками, и один из топ-менеджеров даже заявил, что iPhone потеряет долю рынка из-за них.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Напомним, все три смартфона серии Huawei P60 получили 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (1220 × 2700 пикселей) и частотой обновления от 1 до 120 Гц. В системе камер основной модуль построен на сенсоре разрешением 48 Мп и предлагает оптическую стабилизацию изображений.

Аппаратной основой смартфонам служит процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G — это 4G-версия прошлогоднего Snapdragon 8+ Gen 1. Также устройства могут отправлять и принимать сообщения через спутники системы Beidou.