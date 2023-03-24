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14 минут назад

В Huawei заявили, что их новые смартфоны заставят iPhone потерять долю рынка

Ferra.ruиещё 2

В четверг Huawei представила три своих новых флагманских смартфона: P60, P60 Plus и P60 Art, а также модель среднего уровня Enjoy 60 и складную модель Mate X3. Похоже, в компании очень довольны своими новинками, и один из топ-менеджеров даже заявил, что iPhone потеряет долю рынка из-за них.

В Huawei заявили, что их новые смартфоны лишат iPhone доли рынка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Напомним, все три смартфона серии Huawei P60 получили 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (1220 × 2700 пикселей) и частотой обновления от 1 до 120 Гц. В системе камер основной модуль построен на сенсоре разрешением 48 Мп и предлагает оптическую стабилизацию изображений.

Аппаратной основой смартфонам служит процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G — это 4G-версия прошлогоднего Snapdragon 8+ Gen 1. Также устройства могут отправлять и принимать сообщения через спутники системы Beidou.

Самый дорогой Huawei P60 Art оценили в 10 996 юаней (около 122 тысяч рублей по текущему курсу) за версию с 1 ТБ памяти.

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