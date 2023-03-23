Ростовские ученые изобрели антисептик нового поколения

Молодые ученые из Южного федерального университета изобрели антисептик нового поколения. Аспирантка вуза Ольга Арамова получила грант на его дальнейшую разработку, исследование и запуск в производство.

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Интересно, что изначально ученые ЮФУ из научной лаборатории "Идентификация объектов биологического происхождения" разрабатывали полученный раствор не как антисептик против вирусов. Ольга Арамова и ее научные руководители, доктор биологических наук Игорь Корниенко и кандидат медицинских наук Татьяна Фалеева, работали над созданием дезинфицирующих средств для работы с древним и возможно загрязненным биологическим материалом человека.

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Как объяснила Ольга, сперва поиски были направлены на то, чтобы найти способ избавления от привнесенной ДНК и получения аутентичного профиля останков. Это могло пригодиться при идентификации личности, криминалистических, судебно-медицинских, а также палеогенетических исследованиях.

Молодая изобретательница является аспиранткой ЮФУ третьего года обучения по направлению "Генетика". Она интересуется популяционной генетикой, биоинформатикой и изучением древней ДНК. А также активно работает над кандидатской диссертацией на тему: "Генетическая структура древнего населения юга России I тысячелетия нашей эры".

В 2020 году с исследованием "Разработка способа удаления посторонней ДНК" Ольга Арамова выиграла конкурс УМНИК. Создав растворы, которые справились с очищением древней ДНК, аспирантка открыла, что эти же растворы эффективны против клеток, ДНК, ПЦР-продуктов и любого другого генетического материала возбудителя короновирусной инфекции SARS-CoV-2, а также энтеровируса. Эти выводы подтвердились в ходе испытаний в Роспотребнадзоре. Как сообщили в пресс-службе ЮФУ, доказанная эффективность отличает разработку донских ученых от всех существующих на сегодняшний день аналогов.

Со своими исследованиями ростовчанка победила в грантовой программе "Старт-1" от Фонда содействия инновациям (ФСИ).

- Грант является продолжением темы по разработке эффективных дезинфицирующих средств, поскольку теперь они нуждаются в продвижении на рынке. Эксперты поддержали нашу заявку с первого раза и сочли наш проект очень актуальным. Конечно, очень приятно получить такую оценку, - подчеркнула Ольга.

Примечательно, что грант дал аспирантке и ее команде возможность открыть собственное предприятие "Генотип", специализирующееся на инновационных технологиях. И девушке пришлось овладевать также навыками управленца. Учеными уже получен патент на изобретение, и продукт проходит последние испытания на различных патогенных микроорганизмах, в том числе на ВИЧ, а дизайнеры работают над упаковкой нового антисептика. В компании уже шесть сотрудников, которые также получают грантовую поддержку на новые интересные проекты. Помимо дезинфицирующих растворов, они планируют реализовывать системы длительного хранения ДНК и РНК на бумажных носителях.