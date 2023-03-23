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1 час назад

Ростовские ученые изобрели антисептик нового поколения

Российская Газета

Молодые ученые из Южного федерального университета изобрели антисептик нового поколения. Аспирантка вуза Ольга Арамова получила грант на его дальнейшую разработку, исследование и запуск в производство.

Ростовские ученые изобрели антисептик нового поколения
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Интересно, что изначально ученые ЮФУ из научной лаборатории "Идентификация объектов биологического происхождения" разрабатывали полученный раствор не как антисептик против вирусов. Ольга Арамова и ее научные руководители, доктор биологических наук Игорь Корниенко и кандидат медицинских наук Татьяна Фалеева, работали над созданием дезинфицирующих средств для работы с древним и возможно загрязненным биологическим материалом человека.

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Как объяснила Ольга, сперва поиски были направлены на то, чтобы найти способ избавления от привнесенной ДНК и получения аутентичного профиля останков. Это могло пригодиться при идентификации личности, криминалистических, судебно-медицинских, а также палеогенетических исследованиях.

Молодая изобретательница является аспиранткой ЮФУ третьего года обучения по направлению "Генетика". Она интересуется популяционной генетикой, биоинформатикой и изучением древней ДНК. А также активно работает над кандидатской диссертацией на тему: "Генетическая структура древнего населения юга России I тысячелетия нашей эры".

В 2020 году с исследованием "Разработка способа удаления посторонней ДНК" Ольга Арамова выиграла конкурс УМНИК. Создав растворы, которые справились с очищением древней ДНК, аспирантка открыла, что эти же растворы эффективны против клеток, ДНК, ПЦР-продуктов и любого другого генетического материала возбудителя короновирусной инфекции SARS-CoV-2, а также энтеровируса. Эти выводы подтвердились в ходе испытаний в Роспотребнадзоре. Как сообщили в пресс-службе ЮФУ, доказанная эффективность отличает разработку донских ученых от всех существующих на сегодняшний день аналогов.

Со своими исследованиями ростовчанка победила в грантовой программе "Старт-1" от Фонда содействия инновациям (ФСИ).

- Грант является продолжением темы по разработке эффективных дезинфицирующих средств, поскольку теперь они нуждаются в продвижении на рынке. Эксперты поддержали нашу заявку с первого раза и сочли наш проект очень актуальным. Конечно, очень приятно получить такую оценку, - подчеркнула Ольга.

Примечательно, что грант дал аспирантке и ее команде возможность открыть собственное предприятие "Генотип", специализирующееся на инновационных технологиях. И девушке пришлось овладевать также навыками управленца. Учеными уже получен патент на изобретение, и продукт проходит последние испытания на различных патогенных микроорганизмах, в том числе на ВИЧ, а дизайнеры работают над упаковкой нового антисептика. В компании уже шесть сотрудников, которые также получают грантовую поддержку на новые интересные проекты. Помимо дезинфицирующих растворов, они планируют реализовывать системы длительного хранения ДНК и РНК на бумажных носителях.

Продукцией уже заинтересовались Российские железные дороги. Компания рассматривает возможность применения разработанных в ЮФУ дезинфицирующих средств в своих медицинских учреждениях, а также для обработки от патогенов и вирусов составы поездов и помещения вокзалов.

Наука и техника,Игорь Корниенко,Фонд содействия инновациям,Роспотребнадзор,РЖД,
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