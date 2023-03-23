Грязный воздух может повысить уровень холестерина

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Цзянсу выяснили, что мелкодисперсные твердые частицы PM2,5 влияют на соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина в крови даже при кратковременном воздействии. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Ранее исследования показали, что воздействие частиц размером менее 2,5 микрометров (PM2.5) повышает распространенность неалкогольной жировой болезни печени и деменции среди пожилых людей. PM2.5 — ключевой показатель для оценки качества воздуха.

В новом исследовании ученые рассмотрели данные 197 тысяч человек в возрасте около 48 лет, прошедших медосмотры в период с 2015 по 2020 год. Из исследования были исключены все участники, принимавшие препараты для снижения уровня холестерина, и те, кто часто подвергался воздействию мелкодисперсной пыли на работе.

Ученые выяснили, что кратковременное воздействие PM2,5 было связано с более высоким уровнем общего холестерина, а также липопротеинов низкой плотности. Последние называют «плохим» холестерином. Также воздействие было связано с менее высоким уровнем триглицеридов, что противоречит предыдущим исследованиям.