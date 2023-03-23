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45 минут назад

Названа главная проблема VR-шлемов

Lenta.ru

Современные гарнитуры виртуальной реальности не рассчитаны на людей, которые имеют проблемы со зрением. Об этом сообщает издание Stuff.

Названа главная проблема VR-шлемов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты медиа проанализировали рынок VR-гарнитур и назвали главную проблему гаджетов. По их словам, производители геймерских девайсов не обращают внимание на людей, которые имеют проблемы со зрением. В материале говорится, что все актуальные VR-устройства очень сложно или невозможно использовать вместе с очками.

По словам колумниста Stuff Алана Вена, он перепробовал несколько популярных моделей шлемов виртуальной реальности, и каждый из них доставил ему неудобства. Вен подчеркнул, что вместе с очками, которые он вынужден носить из-за близорукости, пользоваться VR-гарнитурой невозможно.

Автор привел в пример устройство XR Elite, которое имеет настраиваемые диоптрии и в теории пригодилось бы людям с плохим зрением. Однако журналисты рассказал, что при использовании гарнитуры ему все равно приходится щуриться.

«Разве не было бы здорово, если бы эти технологические компании просто рассмотрели дизайн, который не исключал бы тех, кто носит очки?» — задался вопросом автор.

По его словам, игнорируя проблему, производители гарнитур отталкивают от себя большое количество потенциальных пользователей.

В конце февраля источники Bloomberg рассказали, что Apple создаст свою гарнитуру альтернативной реальности в том числе для людей, имеющих проблемы со зрением. Судя по слухам, IT-гигант анонсирует шлем до конца года.

Наука и техника,Apple,
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