Создатели Duolingo начали работу над новым приложением

Авторы популярного приложения для изучения иностранных языков Duolingo начали работу над совершенно новым проектом — программой обучения музыке, вокалу и основам игры на музыкальных инструментах. Об этом сообщает TechCrunch.

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«Компания в настоящее время имеет небольшую команду, работающую над музыкальным приложением, и ищет специалисты, который является экспертом в области музыкального образования, сочетая в себе как теоретические знания музыкальной грамоты, так и практический опыт преподавания», — говорится в статье.

Журналисты пояснили, что разработчики Duolingo также начали активно размещать вакансии для нового проекта. Например, компания размещала вакансии внештатного музыкального консультанта и консультанта по учебным программам. В настоящее время они уже закрыты.

Согласно описанию в вакансиях, приложение будет в том числе обучать основам теории музыки с использованием популярных песен и учителей.

Duolingo постепенно расширяется из проекта изучения иностранного языка в несколько новых вспомогательных приложений. Например, в октябре 2022 года компания анонсировала Duolingo Math — приложение по математике.