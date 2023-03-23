Эксперт объяснил низкие продажи российского смартфона AYYA T1

Смартфоны отечественного производителя «Смартэкосистема» AYYA T1 изначально не должны были появиться на рынке, так как это модель для разработчиков, и выпускать их в продажу было ошибкой. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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AYYA T1 был выпущен дочерней структурой «Ростеха». Он появился на рынке в октябре 2021 года. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio P70. Разработчики оснастили его ОС Android 11. Также телефон может работать на российской операционной системе «Аврора». По данным ретейлеров, AYYA T1 чаще всего покупали пользователи из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга и Свердловской области, пишет «Хабр».

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При этом «Ведомости» сообщили, что с момента старта продаж в розничных сетях было куплено всего 905 устройств, или 18% от общего объема поставок с китайских заводов, где ведется сборка AYYA T1. И в марте 2023 года цены на аппараты были снижены.

Изначально линейка российских смартфонов AYYA T1 была выпущена ограниченным тиражом и не должна была попасть на рынок, отметил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Это опытная партия — 5 тысяч штук. Она построена на двух вариантах системы: есть вариант системы на Android 11, есть вариант с «Авророй», то есть российской платформой. Вариант с «Авророй» рассматривался всегда не как бытовой продукт, который можно купить в магазине, а вариант для разработчиков», - пояснил он.

Муртазин обратил внимание на то, что в свободную продажу поступило чуть больше тысячи аппаратов, и почти все они проданы.

«Популярными быть они не могли по определению — очень высокая цена, и на фоне прямых конкурентов цена была в два раза выше. Изначально было понятно, что продаваться все это не будет. В целом продукт не был предназначен для массовых продаж изначально, измерять его успех именно ими невозможно. Продукт создавался как модель для разработчиков, в этом качестве с ним все в порядке», - заметил эксперт.

Он также выразил недоумение по поводу рекламы телефона, которая была запущена компанией «на фоне патриотических настроений», так как у этой модели нет будущего.