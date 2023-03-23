Создан первый в мире кислородно-ионный аккумулятор

Литий-ионные батареи распространены повсеместно. Но это не значит, что они являются лучшим решением. Так, инженерам удалось разработать кислородно-ионную батарею, которая имеет ряд важных преимуществ перед литий-ионными аналогами.

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Стоит отметить, что новая разработка не позволяет достичь такой высокой плотности энергии, как литий-ионный аккумулятор, однако его емкость не уменьшается со временем безвозвратно: его можно “регенерировать”, что может обеспечить чрезвычайно долгий срок службы.

Кроме того, кислородно-ионные батареи можно производить без редких элементов и из негорючих материалов. Уже подана патентная заявка. Кислородно-ионная батарея может стать отличным решением для больших систем хранения энергии, например, для хранения электрической энергии из возобновляемых источников.