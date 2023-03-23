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33 минуты назад

Телескоп «Джеймс Уэбб» открыл «адскую» планету с облаками раскаленного песка

Мир24

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» помог ученым исследовать «адскую» планету, которую считают единственной в своем роде. Космический объект под названием VHS 1256 b расположен в 40 световых годах от Земли, сообщает The Daily Mail.

«Джеймс Уэбб» открыл «адскую» планету с облаками раскаленного песка
Фото: NASANASA

Наблюдения показали, что атмосфера планеты заполнена клубящимися облаками горячего песка, которые постоянно меняют высоту, перемешиваются и перемещаются. Температура при этом достигает 815 градусов Цельсия.

Данные телескопа помогли установить состав атмосферы. Ученые выявили метан и монооксид углерода, чистую воду, а также признаки наличия углекислого газа.

Планета является очень молодой – она образовалась всего 150 миллионов лет назад. По мнению астрономов, экстремальные свойства VHS 1256 b связаны именно с ее юным возрастом.

Наблюдения проводились с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRSpec) и прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI). Усовершенствованная аппаратура позволила ученым «рассмотреть» не только самую планету, но даже крупные и мелкие частицы силикатной пыли вокруг нее.

Также стало известно, что планета обладает более низкой гравитацией. чем массивные коричневые карлики. Это значит, что силикатные облака могут подниматься высоко в атмосферу и оставаться там продолжительное время. В дальнейшем ученые планируют продолжать наблюдения за VHS 1256 b.

Ранее сообщалось, что телескоп «Джеймс Уэбб» открыл шесть древних галактик. Они отличались огромными размерами.

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