Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутник военного назначения

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в четверг утром с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ, получивший название "Космос-2567". Об этом сообщили в четверг в российском военном ведомстве.

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"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск", - говорится в сообщении.

Со спутником установлена и поддерживается телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно, а самому аппарату присвоили название "Космос-2567". Сведения о спутнике внесены в каталог объектов системы контроля космического пространства.