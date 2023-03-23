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1 час назад

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту спутник военного назначения

ТАССиещё 3

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в четверг утром с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ, получивший название "Космос-2567". Об этом сообщили в четверг в российском военном ведомстве.

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутник военного назначения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск", - говорится в сообщении.

Со спутником установлена и поддерживается телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно, а самому аппарату присвоили название "Космос-2567". Сведения о спутнике внесены в каталог объектов системы контроля космического пространства.

Ракета стартовала с космодрома Плесецк в 09:40 мск 23 марта. Пуск и выведение спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Наука и техника,Минобороны России,
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