Huawei представила новые флагманы P60 и P60 Pro

Сегодня Huawei официально представила свои новые флагманы P60 и P60 Pro. И поверьте, смартфонам есть что предложить. Начиная сверхпрочным “родным” стеклом и заканчивая передовой камерой XMage.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Huawei P60 и P60 Pro получили изогнутый по краям OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2700 х 1200. Кадровую частоту обещают до 120 Гц. Экраны разных версий смартфонов будут отличаться лишь наличием у Pro-версии сверхпрочного стекла Kunlun. Также обещана пыле- и влагозащита IP68 (полная пыленепроницаемость и погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 мин).

Оба смартфона также получили аккумуляторы емкостью 4815 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 88 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Заявлена также функция двусторонней спутниковой связи. За что можно сказать “спасибо” китайской спутниковой системе Beidou.

Камеры, однако, отличаются (но не все). Основной модуль Huawei P60 получил 48-мегапикселей, объектив с переменной диафрагмой и системой оптической стабилизации. Сверхширокоугольная камера может похвастаться 13-мегапиксельным датчиком. Третья по счету, но не по важности, камера получила 12-мегапиксельный сенсор с 5-кратным оптическим зумом и стабилизацией.