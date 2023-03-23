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1 час назад

Первое в мире порошковое пиво создали в Германии

Мир24

Мюнхенская пивоваренная компания вместе с «технологическими партнерами» представила первое в мире порошковое пиво. По словам создателей, оно позволит значительно сэкономить на транспортировке, поскольку на 90% легче полноценного продукта, сообщает New Atlas.

Первое в мире порошковое пиво создали в Германии
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Пиво богато декстрином (вещество, которое образуется путем термической обработки кукурузного или картофельного крахмала) и является безалкогольным. Его сварили традиционным методом, но затем обработали и превратили в водорастворимый пивной порошок/гранулят.

По словам создателей, следует только добавить воды, и порошок превратится в ароматный и пенистый напиток. В будущем они намерены разработать порошковое пиво уже с содержанием алкоголя.

Производители отметили, что замена тяжелых и громоздких бутылок и ящиков на легкий порошок позволит значительно сократить выбросы углекислого газа при перевозке товара.

«Мы подсчитали, что сможем сэкономить от 3 до 5% выбросов CO2 только для Германии. Глобальные выбросы СО2 могут сократиться на 0,5%», – отметили они.

Ранее сообщалось, что австралийская компания решила произвести космическое пиво. Проект реализуют на МКС.

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