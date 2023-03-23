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19 минут назад

Раскрыта судьба старых смартфонов

Lenta.ru

Специалисты аналитического агентства CIRP рассказали, что делают пользователи со своими старыми смартфонами. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Раскрыта судьба старых смартфонов
Фото: UnsplashUnsplash

Авторы отчета провели опрос, из раскрытых данных следовало, что владельцы смартфонов Apple чаще сдают свои устройства в trade-in в счет цены нового аппарата — так поступают 43 процента опрошенных. 23 процента респондентов оставляют телефон себе, 13 процентов — отдают родным или друзьям.

По словам аналитиков, судьба бывших в употреблении Android-устройств складывает иначе. Оказалось, что большая часть пользователей смартфонов на Android — 54 процента — оставляет старый гаджет при себе. 14 процентов владельцев устройств отдают их в trade-in, 11 процентов — передают девайс близким.

Специалист CIRP заявили, что пользователи iPhone чаще перепродают их, так как смартфоны Apple дольше сохраняют свою ценность, чем аппараты на Android. Также авторы предположили, что значительная часть владельцев Android-девайсов оставляют устройство при себе, чтобы в случае проблем при переносе данных на новый гаджет сохранить архив с фотографиями и сообщениями.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что компания Apple заняла 75 процентов на рынке премиальных смартфонов в 2022 году. На второй позиции оказалась Samsung, на третьей — Huawei.

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