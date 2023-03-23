Магнитная буря начнется в атмосфере Земли 24 марта

На поверхности Солнца заметили гигантскую «дыру». Она может вызвать полярные сияния на Земле в нетипично низких широтах, сообщает Science Alert.

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На самом деле «пятно» представляет собой относительно охлажденную область солнечной короны. Поскольку ее температура ниже, чем у окружающего вещества, она светится не так ярко.

Ученые отметили, что «пятно» могло бы вместить 20-30 таких планет, как Земля. Распространяясь по короне, оно выбросило в сторону Земли потоки высокоскоростного солнечного ветра. Согласно выводам Центра прогнозирования космической погоды, в пятницу, 24 марта, на планете произойдет умеренная геомагнитная буря.

Эксперты также указали, что северные сияния, которые обычно видны только у Полярного круга, в данном случае могут распространиться дальше на юг.