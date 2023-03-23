В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
57 минут назад

Магнитная буря начнется в атмосфере Земли 24 марта

Мир24

На поверхности Солнца заметили гигантскую «дыру». Она может вызвать полярные сияния на Земле в нетипично низких широтах, сообщает Science Alert.

Магнитная буря начнется в атмосфере Земли 24 марта
Фото: РоскосмосРоскосмос

На самом деле «пятно» представляет собой относительно охлажденную область солнечной короны. Поскольку ее температура ниже, чем у окружающего вещества, она светится не так ярко.

Ученые отметили, что «пятно» могло бы вместить 20-30 таких планет, как Земля. Распространяясь по короне, оно выбросило в сторону Земли потоки высокоскоростного солнечного ветра. Согласно выводам Центра прогнозирования космической погоды, в пятницу, 24 марта, на планете произойдет умеренная геомагнитная буря.

Эксперты также указали, что северные сияния, которые обычно видны только у Полярного круга, в данном случае могут распространиться дальше на юг.

Ранее сообщалось, что на Солнце заметили плазменный «водопад». Его высота составила около 100 тысяч км.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий