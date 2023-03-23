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С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником для Минобороны

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Утром 23 марта с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1а», перевозящая спутник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником для Минобороны
© ТАСС

В Минобороны заявили, что спутник имеет военное назначение. Других деталей в министерстве не привели.

В конце осени 2022 года на орбиту был выведен спутник «Космос-2564», доставленный ракетой «Союз-2.1б» в интересах Минобороны.

Спутник вывели на орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат», после этого он был принят на управление наземными средствами космических войск ВКС РФ.

До этого Минобороны запускало ракеты с несколькими военными спутниками 2 ноября и 21 октября.

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