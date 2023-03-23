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35 минут назад

ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником военного назначения

ТАССиещё 6

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником военного назначения с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны
Фото: ТАССТАСС

"В четверг, 23 марта, в 09:40 [мск] с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из версий серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах).

С помощью "Союза-2.1а" в космос выводятся различные спутники, в том числе коммерческие, и космические корабли: автоматические "Прогресс МС" и пилотируемые "Союз МС", доставляющие грузы и экипажи на Международную космическую станцию.

Наука и техника,Минобороны России,РКЦ "Прогресс",
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