Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником военного назначения с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

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"В четверг, 23 марта, в 09:40 [мск] с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Является одной из версий серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах).