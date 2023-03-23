NN: Работа человеческого мозга ухудшается с 30 до 40 лет

Работа человеческого мозга ухудшается с 30 до 40 лет. Это установили эксперты из Университетского медицинского центра Утрехта. Итогами работы они поделились с авторами журнала Nature Neuroscience.

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Есть мнения, что работа мозга ухудшается после 25 лет. Однако результаты нового исследования показали, что в действительности это происходит позднее: с 30 до 40 лет.

Исследователи измерили активность отдельных зон мозга 74 людей в различном возрасте. Информация собиралась в течение 20 лет. Учёные установили, что связи в мозге с возрастом становятся более быстрыми: от двух метров в секунду у детей в возрасте четырёх лет они вырастают до четырёх метров в секунду у людей в возрасте 30-40 лет.

Развитие быстрой связи между областями мозга имеет немаловажное значение для когнитивной функции. Уточнённая скорость нейронной передачи предоставит возможность соорудить более точные модели для изучения мозга.