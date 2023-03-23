NN: Работа человеческого мозга ухудшается с 30 до 40 лет

Работа человеческого мозга ухудшается с 30 до 40 лет. Это установили эксперты из Университетского медицинского центра Утрехта. Итогами работы они поделились с авторами журнала Nature Neuroscience.
Есть мнения, что работа мозга ухудшается после 25 лет. Однако результаты нового исследования показали, что в действительности это происходит позднее: с 30 до 40 лет.
Исследователи измерили активность отдельных зон мозга 74 людей в различном возрасте. Информация собиралась в течение 20 лет. Учёные установили, что связи в мозге с возрастом становятся более быстрыми: от двух метров в секунду у детей в возрасте четырёх лет они вырастают до четырёх метров в секунду у людей в возрасте 30-40 лет.
Развитие быстрой связи между областями мозга имеет немаловажное значение для когнитивной функции. Уточнённая скорость нейронной передачи предоставит возможность соорудить более точные модели для изучения мозга.
По словам учёных, итоги могут указывать на то, что мозг развивается дольше, чем предполагалось раньше. При этом лобная доля, которая ответственна за мышление и реализацию задач, развивается дольше, чем область, регулирующая движение.