«Кинопоиск» за год потерял 50% голливудских фильмов

Такие данные приводят в TelecomDaily. Онлайн-кинотеатры за год потеряли фильмы и сериалы крупнейших западных киностудий.

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Их количество сократилось в 1,5-2 раза. РБК пишет, что агентство TelecomDaily проанализировало библиотеки фильмов и сериалов, доступные на 16 марта 2022-го и 2023 годов.

Речь о таких кинотеатрах, как «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Kion и Premier. Наибольшее падение количества продуктов западных киностудий оказалось у «Кинопоиска».

За год оно сократилось в два раза – с 2 тысяч до чуть менее 1 тысячи. Немного меньше потерял Wink. Меньше всего западных проектов лишился Okko.

В начале марта 2022 года на российских сервисах перестали появляться новые проекты Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal.

Летом из библиотек онлайн-платформ стали исчезать сериал «Друзья», фильмы «Интерстеллар», «1+1», «Маска», «Властелин колец».

С 1 февраля 2023 года убрали «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», а после 28 февраля – «Пиратов Карибского моря», «Звёздных войн», проекты Marvel и мультфильмы Pixar.

Однако этот контент пока доступен на Okko.

По словам представителей онлайн-кинотеатров, на данный момент взят курс на создание оригинальных проектов, в том числе сериалов.