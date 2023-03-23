Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты вновь закончился неудачей

Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты вновь окончился неудачей. Она взлетела в США, но на орбиту не вышла – отказал двигатель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую компанию-разработчика Relativity Space.

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Это была уже третья попытка запуска. Первые две были отменены из-за технических сбоев.