Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты вновь закончился неудачей

Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты вновь окончился неудачей. Она взлетела в США, но на орбиту не вышла – отказал двигатель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую компанию-разработчика Relativity Space.
Это была уже третья попытка запуска. Первые две были отменены из-за технических сбоев.
33-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными на 3D-принтере. В качестве горючего используется метан, а в качестве окислителя – жидкий кислород. В перспективе такая ракета сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 килограммов.