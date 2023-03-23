Опровергнута теория происхождения воды на Земле из метеоритов

Ученые исследовали метеориты, чей возраст сравним с возрастом Солнечной системы, и выяснили, что вода на планете Земля не могла появиться из-за них.

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Долгое время ученые считали, что вода на Земле появилась из метеоритов, попавших когда-то на планету. Однако по последним данным, эта теория ошибочна.

Исследование, которое опровергает гипотезу о происхождении воды на нашей планете, провели ученые под руководством Меган Ньюкомб, доцента геологии Университета Мэриленда, пишет журнал Nature.

Специалисты проанализировали семь метеоритов, чей возраст сопоставим с возрастом Солнечной системы, и выяснили, что они образовались из магматических астероидов, которые при достижении Земли превратились в магму.