Опровергнута теория происхождения воды на Земле из метеоритов

Ученые исследовали метеориты, чей возраст сравним с возрастом Солнечной системы, и выяснили, что вода на планете Земля не могла появиться из-за них.
Долгое время ученые считали, что вода на Земле появилась из метеоритов, попавших когда-то на планету. Однако по последним данным, эта теория ошибочна.
Исследование, которое опровергает гипотезу о происхождении воды на нашей планете, провели ученые под руководством Меган Ньюкомб, доцента геологии Университета Мэриленда, пишет журнал Nature.
Специалисты проанализировали семь метеоритов, чей возраст сопоставим с возрастом Солнечной системы, и выяснили, что они образовались из магматических астероидов, которые при достижении Земли превратились в магму.
Это доказывает, что метеориты являются одними из самых «сухих» небесных тел, а значит вода на Земле не могла появиться из них.