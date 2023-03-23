Anker представила в России портативный аккумулятор мощностью 140 Вт

Anker предлагает на российском рынке портативный аккумулятор мощностью 24 000 мАч с умным экраном и возможностью выхода на 140 Вт — Anker Power Core 737.
Anker Power Core 737 использует протокол передачи энергии Power Delivery 3.1. Благодаря этому, MacBook Pro 14″ может зарядиться на 80% всего за 40 минут. Также благодаря ёмкости в 24 000 мАч, аккумулятор может обеспечить пять зарядок для iPhone 13 или полторы зарядки для MacBook Air M1 (2020).
Устройство имеет встроенный экран, на котором можно увидеть оставшийся заряд, входную и выходную мощность, количество циклов зарядки и процент износа аккумулятора. Вес Anker Power Core 737 составляет 630 грамм.
Anker Power Core 737 доступен на Ozon по цене 12 636 рублей. Кроме того, до 15 апреля можно воспользоваться промокодом OTTEPEL10 для получения скидки в 10%.