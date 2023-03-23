Anker представила в России портативный аккумулятор мощностью 140 Вт

Anker предлагает на российском рынке портативный аккумулятор мощностью 24 000 мАч с умным экраном и возможностью выхода на 140 Вт — Anker Power Core 737.

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Anker Power Core 737 использует протокол передачи энергии Power Delivery 3.1. Благодаря этому, MacBook Pro 14″ может зарядиться на 80% всего за 40 минут. Также благодаря ёмкости в 24 000 мАч, аккумулятор может обеспечить пять зарядок для iPhone 13 или полторы зарядки для MacBook Air M1 (2020).

Устройство имеет встроенный экран, на котором можно увидеть оставшийся заряд, входную и выходную мощность, количество циклов зарядки и процент износа аккумулятора. Вес Anker Power Core 737 составляет 630 грамм.