Россияне вновь полюбили дорогие смартфоны

Расходы россиян на смартфоны с конца декабря выросли на 10 35%. У потребителей возвращается интерес к дорогим девайсам, а значит, растут и расходы на покупку, снизившиеся в прошлом году на 20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.

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По данным МТС, стоимость гаджетов за первые две недели марта в среднем достигла 23 тыс. руб. — в декабре 2022-го она равнялась 21 тыс. руб., а в январе 2023-го — 21,7 тыс. руб. В «Ситилинке» называют более существенные цифры — этот показатель с начала года вырос на 35%. В январе и первой половине февраля покупатели выбирали бюджетные устройства, а перед праздниками 23 Февраля и 8 Марта — более дорогие, объясняют динамику представители ритейлера.

Рынок устройств увеличивается и в штуках: по сравнению с январем в феврале-марте спрос на них подскочил в полтора-два раза. В Ozon сообщили, что за февраль и начало марта было продано в 3,2 раза больше аппаратов, чем год назад.

Первые места в рейтингах продаж по-прежнему занимают производители из КНР — они также стали активно вкладывать в продвижение своих устройств среди российских пользователей. Однако наблюдается и возобновление спроса на продукцию известных и дорогих мировых брендов.