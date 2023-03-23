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1 час назад

В США зафиксировали переселение тропических комаров

Lenta.ru

Ученые сообщили о переселении еще одного вида тропических комаров в США, в штат Флорида. Вероятной причиной миграции насекомых в нехарактерные для них условия может быть изменение климата. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В США зафиксировали переселение тропических комаров
Фото: UnsplashUnsplash

Culex lactator обычно встречается в Центральной Америке и на севере Южной Америки и является членом группы комаров Culex. В эту группу входят опасные виды, переносящие вирусы лихорадки Западного Нила и Сент-Луиса. Специалисты обеспокоены тем, что до сих пор не было проведено достаточно исследований этих видов и потенциального риска распространения заболеваний.

Первые образцы Culex lactator были обнаружены в 2018 году в сельских районах на юге округа Майами-Дейд, к югу от Флорида Сити, после чего в течение 2022 года в тех же местах ученые собрали дополнительные образцы взрослых и неполовозрелых особей. В настоящее время известно, что Culex lactator обитает в округе Коллиер, к югу и западу от Неаполя; округе Ли, к западу от Форт-Майерса; и в районе Хомстед округа Майами-Дейд, хотя насекомое могло также распространиться и в других частях штата.

Близость Флориды к тропикам и климатические условия делают штат подходящим для распространения неместных видов комаров. Ученые обеспокоены скоростью и частотой появления новых видов во Флориде. В штате обитает 17 неместных видов комаров, при этом 11 были впервые зарегистрированы за последние два десятилетия, а шесть обнаружены только за последние пять лет.

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