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15 минут назад

YouTube Music наконец-то предложил новый способ слушать музыку на iPhone без интернета

Ferra.ru

Теперь YouTube Music для iOS скачает на смартфон 500 песен и слушать их можно без интернета. Компания Google запустила функцию Smart Downloads (Умные загрузки) в приложении YouTube Music для iOS.

Появился способ слушать YouTube Music на iPhone без интернета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь приложение может автоматически скачать на айфон пользователя до 500 любимых треков, и слушать их можно будет без интернета. Ранее такая функция была реализована в YouTube Music для Android.

Чтобы активировать функцию «Умных загрузок» на iPhone, нужно перейти в «Настройки», затем в раздел «Загрузки» и далее включить «Умные загрузки».

Как отмечается, функция доступна подписчикам сервиса YouTube Music Premium.

«Если вы выберете умную загрузку, приложение YouTube Music автоматически загрузит до 500 песен, которые вы сможете слушать где угодно — независимо от того, есть ли у вас подключение для передачи данных» — сказано в сообщении Google.

Наука и техника,Google,
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