Появился способ слушать YouTube Music на iPhone без интернета

Теперь YouTube Music для iOS скачает на смартфон 500 песен и слушать их можно без интернета. Компания Google запустила функцию Smart Downloads (Умные загрузки) в приложении YouTube Music для iOS.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь приложение может автоматически скачать на айфон пользователя до 500 любимых треков, и слушать их можно будет без интернета. Ранее такая функция была реализована в YouTube Music для Android.

Чтобы активировать функцию «Умных загрузок» на iPhone, нужно перейти в «Настройки», затем в раздел «Загрузки» и далее включить «Умные загрузки».

Как отмечается, функция доступна подписчикам сервиса YouTube Music Premium.