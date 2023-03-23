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1 час назад

Австралийские ученые обнаружили новый вид гигантского ядовитого паука

Мир24

Ученые официально описали новый вид редкого гигантского паука, который встречается только в поясе Бригалоу в центральном Квинсленде. Их яд представляет небольшую опасность для человека, вид находится под угрозой исчезновения, пишет издание ABC News.

В Австралии обнаружили новый вид гигантского ядовитого паука
Фото: Queensland MuseumQueensland Museum

Паукообразное получило название Euoplos dignitas, с латинского «dignitas» переводится как «величие», «достоинство». Таким образом ученые из Квинследского музея хотели отразить его гигантский размер.

Это ночной вид, который гнездится в небольших ямках размером с монетку в черноземе вокруг Эйсволда и Монто, к западу от Банбаберга. Арахнолог Майкл Рикс отметил, что тело самок, которые крупнее самцов, в длину достигает почти пять сантиметров. Они всю жизнь проводят под землей. А самцы живут в норах первые пять-семь лет своей жизни, затем выходят и перемещаются по ландшафту в поисках гнезд самок.

Представители мужского пола имеют медово-красный цвет, а самки – темнее и коренастее. Паук имеет густой волосяной покров, а укус может вызвать боль и отек у человека, но с медицинской точки зрения это не представляет серьезной опасности. Этот вид может исчезнуть, потому что из-за расчистки земли для сельского хозяйства и животноводства он лишился большой части своей среды обитания. При этом Euoplos dignitas не очень хорошо передвигаются и рассеиваются по ландшафту.

Напомним, в январе заповеднике «Оренбургский» российские ученые обнаружили новый вид паука, который был назван в честь старшего научного сотрудника заповедника. А в марте в Австралии новый род пауков-кругопрядов назвали в честь шведской поп-группы ABBA.

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