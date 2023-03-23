В браузерах Opera появился встроенный ChatGPT

В браузерах Opera и Opera GX появились новые функции на базе искусственного интеллекта. Среди них контекстные подсказки AI Prompts, а также интеграция популярных сервисов ChatGPT и ChatSonic в боковую панель.

Фото: Opera Opera

AI Prompts позволяет пользователям простым выделением текста получить сокращенную выжимку или объяснение целых статей. Кроме того, AI Prompts умеет генерировать твиты и находить релевантный контент по выделенному тексту. Компания обещает развивать нововведение добавлением новых функций.

Также заявлена поддержка веб-версий популярных генеративных моделей ChatGPT и ChatSonic, которые можно развернуть на боковой панели браузера.

В Opera также заявили, что уже работают над «вторым этапом» интеграции ИИ в браузеры с собственным механизмом на основе GPT. Обновленные браузеры Opera с функциями на базе искусственного интеллекта доступны в рамках раннего доступа на Windows, Mac и Linux.