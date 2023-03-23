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1 час назад

В браузерах Opera появились встроенный ChatGPT и подсказки на базе ИИ

Газета.Ru

В браузерах Opera и Opera GX появились новые функции на базе искусственного интеллекта. Среди них контекстные подсказки AI Prompts, а также интеграция популярных сервисов ChatGPT и ChatSonic в боковую панель.

В браузерах Opera появился встроенный ChatGPT
Фото: OperaOpera

AI Prompts позволяет пользователям простым выделением текста получить сокращенную выжимку или объяснение целых статей. Кроме того, AI Prompts умеет генерировать твиты и находить релевантный контент по выделенному тексту. Компания обещает развивать нововведение добавлением новых функций.

Также заявлена поддержка веб-версий популярных генеративных моделей ChatGPT и ChatSonic, которые можно развернуть на боковой панели браузера.

В Opera также заявили, что уже работают над «вторым этапом» интеграции ИИ в браузеры с собственным механизмом на основе GPT. Обновленные браузеры Opera с функциями на базе искусственного интеллекта доступны в рамках раннего доступа на Windows, Mac и Linux.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что ставропольский телеканал запустил прогноз погоды с созданной нейросетями ведущей.

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