Астрономы объяснили «маневры» межзвездного астероида Оумуамуа

1I/Оумуамуа — это межзвездный астероид, обнаруженный в 2017 году. Он пролетел сквозь Солнечную систему, войдя в нее на скорости около 26 км/с и разогнавшись благодаря гравитации Солнца до 87 км/с. Однако его траектория отличалась от подлинно гиперболической, как будто помимо гравитации на астероид действовали какие-то еще силы. Это регулярно происходит с кометами, которые, нагреваясь на солнце, начинают испускать газы и формируют хвост и кому. Выброшенные газы создают крошечную тягу, которой достаточного для слабого отклонения траектории. Однако у Оумуамуа не было хвоста и комы, и он не являлся кометой.

Дженнифер Бергнер и ее коллеги предложили объяснение этому феномену. Они обратились к старым экспериментам 70-х годов и выяснили, что когда лед сталкивается с высокоэнергетическими частицами, похожими на космические лучи, в нем массово образуется молекулярный водород и задерживается во льду. Космические лучи могут проникать в толщу льда на десятки метров, превращая четверть или более объема воды в газообразный водород. Когда же астероид приблизился к Солнцу, водород начал из него выделяться и создавать реактивную тягу, предполагают ученые. Расчеты показали, что солнечной энергии, падающей на астероид, было недостаточно для сублимации воды или органических соединений с его поверхности, чтобы придать ей наблюдаемый негравитационный толчок. Только летучие газы, такие как водород, азот или монооксид углерода (CO), могли обеспечить достаточное ускорение, чтобы придать телу наблюдаемую траекторию. При этом, согласно экспериментальным данным, при нагревании лед может испускать водород, не сублимируя сам.