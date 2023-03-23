Метеорный поток Лириды станет активным в ночь на 23 апреля

Пик интенсивности метеорного потока Лириды произойдет в ночь на воскресенье, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
По словам специалистов, метеоритный поток активизируется с 14 по 25 апреля, а его пик придется на 22-23 апреля. Эксперты Международной метеорной организации прогнозируют 18 метеоров в час.
Найти поток на небосклоне можно будет в районе созвездий Лира и Геркулес. Скорость падения метеоритов составит 49 километров в час. Это считается большой скоростью и намного быстрее любого космического аппарата, который когда-либо входил в атмосферу Земли.
Лириды можно наблюдать каждый год весной. Их источником считаются фрагменты долгопериодической кометы 1861 G1 Тэтчер. Это самый древний из стабильных метеоритных потоков.
Ранее сообщалось, что 24 марта в атмосфере Земли начнется магнитная буря.