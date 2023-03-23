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58 минут назад

Метеорный поток Лириды станет активным в ночь на 23 апреля

Мир24иещё 1

Пик интенсивности метеорного потока Лириды произойдет в ночь на воскресенье, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Метеорный поток Лириды станет активным в ночь на 23 апреля
Фото: Мир 24Мир 24

По словам специалистов, метеоритный поток активизируется с 14 по 25 апреля, а его пик придется на 22-23 апреля. Эксперты Международной метеорной организации прогнозируют 18 метеоров в час.

Найти поток на небосклоне можно будет в районе созвездий Лира и Геркулес. Скорость падения метеоритов составит 49 километров в час. Это считается большой скоростью и намного быстрее любого космического аппарата, который когда-либо входил в атмосферу Земли.

Лириды можно наблюдать каждый год весной. Их источником считаются фрагменты долгопериодической кометы 1861 G1 Тэтчер. Это самый древний из стабильных метеоритных потоков.

Ранее сообщалось, что 24 марта в атмосфере Земли начнется магнитная буря.

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