Ученые: Бетховен мог умереть вследствие перенесенной инфекции печени

Когда после смерти Бетховена в 1827 году эксперты провели вскрытие его тела, было обнаружено, что его печень "усеяна узелками размером с фасолину". Теперь исследователи говорят, что причиной могло быть не только употребление алкоголя. Генетический анализ ДНК прядей волос показал, что великий композитор перенес инфекцию гепатита В и подвергался высокому риску заболевания печени, и это, в конечном счете, убило его.

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Тристан Бегг, автор исследования из Кембриджского университета, отмечает, что Бетховен при жизни был чрезвычайно чувствителен к предположениям о том, что он пьяница. Бегг и его коллеги пришли к своим выводам после изучения восьми прядей волос, приписываемых немецкому композитору и пианисту Людвигу ван Бетховену, чтобы пролить свет на его проблемы со здоровьем, сообщает Guardian. "Алкогольная болезнь печени кажется наиболее предпочтительным объяснением. Но тогда это был единственный известный фактор риска за 200 лет", - сказал Бегг.

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"Очень часто предполагалось наличие какой-то формы вирусного гепатита, но доказательств этому не было. Теперь есть доказательства именно перенесенного им гепатита В", - добавил он.

По словам ученого, эти факторы означают, что у Бетховена, вероятно, был повышен риск заболевания печени. Действительно, когда команда проанализировала данные проекта UK Biobank от мужчин того же возраста, что и Бетховен, и с теми же генетическими факторами риска и потреблением алкоголя, они обнаружили, что у каждого пятого была та или иная форма цирроза печени.

Профессор Барри Купер, исследователь Бетховена из Манчестерского университета, не участвовавший в работе, сказал, что всегда с подозрением относился к теории отравления композитора свинцом. Купер пояснил, что в его книге "Бетховен: необыкновенная жизнь" обсуждалась возможность того, что у композитора был вирусный гепатит. Однако употребление алкоголя Бетховеном почти наверняка сыграло роль в его циррозе печени, при том, что его среднее потребление много лет могло составлять более одной бутылки вина в день, что было бы достаточно, чтобы повредить печень здорового человека. Сам Бетховен стремился к тому, чтобы его плохое здоровье было обнародовано после его смерти, и просил в своем Хайлигенштадтском завещании описать его болезнь.