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41 минуту назад

Virgin Orbit и Astra Space пытаются избежать банкротства

Елена Прошина

Американские космические компании Virgin Orbit и Astra Space пытаются избежать банкротства, которое грозит им уже в марте. Об этом сообщает Parabolic Arc.

Virgin Orbit и Astra Space пытаются избежать банкротства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее, 15 марта, Virgin Orbit уволила почти всех своих сотрудников и приостановила операции из-за сложной финансовой ситуации. Теперь же компания надеется продать свой бизнес, чтобы продолжить деятельность. Однако известно, что один из потенциальных покупателей уже отказался приобретать организацию. Компания просила почти 200 миллионов долларов.

На фоне этого в Virgin Orbit не исключают полного банкротства. Объявить об этом компания может уже на этой неделе.

В Astra Space же пытаются «выпросить» у американской биржи Nasdaq еще 180 дней на поднятие цены своих акций выше одного доллара и тем самым избежать исключения из листинга биржи. До этого компании уже предоставляли 180 дней на эти цели. Их срок истекает 4 апреля. Если же биржа одобрить еще 180 дней для Astra Space, то у нее появится время, чтобы избежать делистинга до 1 октября, если нет, то ее ждет банкротство.

Стоит отметить, что 21 марта торги акциями Virgin Orbit и Astra Space завершились на уровне 0,44 и 0,43 доллара соответственно.

Обе компании столкнулись с проблемами после неудачных пусков ракет. Результатом неудавшихся стартов стало резкое падение их акций.

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