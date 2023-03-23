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41 минуту назад

В Паленке обнаружена VIP-гробница майя

Российская Газета

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении реставрационных работ на археологическом участке Паленке обнаружили погребальную камеру цивилизации майя, внутри которой находились ценные сакральные предметы.

В Мексике обнаружена VIP-гробница майя
Фото: INAHINAH

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте INAH. Оно было сделано в древнем городе Паленке, одном из самых могущественных и загадочных городов цивилизации майя. В древности этот город-государство также носил название Лакамха. Он расположен на территории мексиканского штата Чиапас.

Находка была сделана во время раскопок сооружения, обозначенного как CP3. Археологи нашли погребальную камеру, в которой находился скелет. Ученые обратили внимание на тот факт, что погребенный человек был уложен лицом вверх, а его тело было ориентировано головой на север. Подобная практика типична для традиций погребения высокопоставленных жителей Паленке.

В гробнице ученые также нашли сакральные предметы, подношения в виде крупных керамических чаш. Из последних, согласно погребальным верованиям майя, умерший должен был питаться в своей загробной жизни. Примечательно, что в этой же гробнице было обнаружено вторичное захоронение женщины. Рядом с ее останками были найдены зеленые статуэтки, изготовленные из малахита. Майя верили, что данный минерал обладал важными духовными силами и свойствами.

Паленке не являлся крупнейшим городом-государством майя. По своим размерам он уступал таким мегаполисам того времени, как Тикаль, Чичен-Ица и Копан. Однако его архитектура считается одним из лучших образцов всех памятников, созданных народами майя. Расшифровка иероглифических надписей на местных памятниках помогла ученым проследить хронологию правления династии Паленке с пятого по восьмой века нашей эры .

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