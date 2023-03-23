В Мексике обнаружена VIP-гробница майя

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении реставрационных работ на археологическом участке Паленке обнаружили погребальную камеру цивилизации майя, внутри которой находились ценные сакральные предметы.
Краткий отчет об открытии опубликован на сайте INAH. Оно было сделано в древнем городе Паленке, одном из самых могущественных и загадочных городов цивилизации майя. В древности этот город-государство также носил название Лакамха. Он расположен на территории мексиканского штата Чиапас.
Находка была сделана во время раскопок сооружения, обозначенного как CP3. Археологи нашли погребальную камеру, в которой находился скелет. Ученые обратили внимание на тот факт, что погребенный человек был уложен лицом вверх, а его тело было ориентировано головой на север. Подобная практика типична для традиций погребения высокопоставленных жителей Паленке.
В гробнице ученые также нашли сакральные предметы, подношения в виде крупных керамических чаш. Из последних, согласно погребальным верованиям майя, умерший должен был питаться в своей загробной жизни. Примечательно, что в этой же гробнице было обнаружено вторичное захоронение женщины. Рядом с ее останками были найдены зеленые статуэтки, изготовленные из малахита. Майя верили, что данный минерал обладал важными духовными силами и свойствами.
Паленке не являлся крупнейшим городом-государством майя. По своим размерам он уступал таким мегаполисам того времени, как Тикаль, Чичен-Ица и Копан. Однако его архитектура считается одним из лучших образцов всех памятников, созданных народами майя. Расшифровка иероглифических надписей на местных памятниках помогла ученым проследить хронологию правления династии Паленке с пятого по восьмой века нашей эры .