Глава Intel по графике уходит из компании ради стартапа

Глава подразделения графических процессоров Раджа Кодури покидает компанию ради стартапа по созданию генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в своих социальных сетях заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

Гелсингер также добавил, что Кодури собирается запустить собственный стартап, который будет посвящён «генеративному ИИ для игр, медиа и развлечений». В свою очередь, сам Кодури поблагодарил Intel за годы работы и пообещал больше рассказать о своём проекте в ближайшее время.

Кодури присоединился к компании Intel в 2017 году. С его помощью был разработан собственный выделенный графический процессор Intel. Помимо этого, Кодури также занимался разработками в области «ускоренных вычислений», в том числе чипами для майнинга.