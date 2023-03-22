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38 минут назад

Глава Intel по графике уходит из компании ради стартапа

Елена Прошина

Глава подразделения графических процессоров Раджа Кодури покидает компанию ради стартапа по созданию генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в своих социальных сетях заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

Глава Intel по графике уходит из компании ради стартапа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гелсингер также добавил, что Кодури собирается запустить собственный стартап, который будет посвящён «генеративному ИИ для игр, медиа и развлечений». В свою очередь, сам Кодури поблагодарил Intel за годы работы и пообещал больше рассказать о своём проекте в ближайшее время.

Кодури присоединился к компании Intel в 2017 году. С его помощью был разработан собственный выделенный графический процессор Intel. Помимо этого, Кодури также занимался разработками в области «ускоренных вычислений», в том числе чипами для майнинга.

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Наука и техника,Intel,
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