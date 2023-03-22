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14 минут назад

Google запустила свою нейросеть, как записаться в очередь

Мария Иванова

Google открыла прием заявок на закрытое тестирование Bard — нового чат-бота, разработанного корпорацией в качестве конкурента ChatGPT и Bing AI. Bard построен на базе модели LaMDA — проприетарной технологии машинного обучения, созданной в 2017-м.

Google запустила свою нейросеть, как записаться в очередь
Фото: ТАССТАСС

По функциям Bard не отличается от многих других чат-ботов: он способен воспринимать текстовые запросы и выдавать различные ответы. Нынешняя версия ИИ позволяет пользователям выбирать один из нескольких вариантов ответа, которые можно дополнительно расширить. ИИ также предоставляет ссылки на дополнительные источники и советует, по каким запросам в поисковике Google можно получить больше информации. На данный момент функционал Bard в некоторых сферах ограничен: например, он пока не умеет писать программный код и помнить контекст беседы в продолжительных диалогах.

Данный этап тестирования открыт только пользователям из США и Великобритании, однако региональное ограничение можно обойти через американский (или британский) VPN. Для того, чтобы подать заявку, перейдите на сайт bard.google.com и нажмите Join waitlist. Для регистрации необходим аккаунт Google.

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Наука и техника,Google,
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