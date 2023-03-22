Google запустила свою нейросеть, как записаться в очередь

По функциям Bard не отличается от многих других чат-ботов: он способен воспринимать текстовые запросы и выдавать различные ответы. Нынешняя версия ИИ позволяет пользователям выбирать один из нескольких вариантов ответа, которые можно дополнительно расширить. ИИ также предоставляет ссылки на дополнительные источники и советует, по каким запросам в поисковике Google можно получить больше информации. На данный момент функционал Bard в некоторых сферах ограничен: например, он пока не умеет писать программный код и помнить контекст беседы в продолжительных диалогах.