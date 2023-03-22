Ученые рассказали о таинственном сигнале из Большой Медведицы

Международная команда астрономов сумела проследить таинственный радиосигнал, который был зафиксирован еще в 2009 году при помощи Очень большой решетки (VLA). Только сейчас удалось установить, что источник сигнала находится в созвездии Большой Медведицы.
Как сообщает Space.com, VLA состоит из 28 радиоантенн, разбросанных по равнинам американского штата Нью-Мексико. В 2009 году эти антенны зафиксировали необычный радиосигнал. Первоначально было выдвинуто предположение, что источником сигнала является радиогало, то есть данные указывали на наличие крупномасштабного источника диффузного радиоизлучения, находящегося в галактическом скоплении.
Такой источник образуется, когда электроны, движущиеся по кругу, ускоряются до скоростей, близких к скорости света, и начинают испускать тот тип излучения, который ученые называют "синхротронным излучением". И вот только теперь в рамках нового исследования удалось определить, что загадочный сигнал может исходить из радиохвоста длиной 1,66 миллиона световых лет.
Ученые предполагают, что это хвост центральной галактики, доминирующей в скоплении Abell 1213. Оно находится в созвездии Большой Медведицы и расположено примерно в 647 миллионах световых лет от Земли. Полученные данные говорят о том, что радиоизлучение Abell 1213 является аномальным с точки зрения современного понимания свойств галактических скоплений.
Свои выводы авторы работы сделали не только на основании архивных данных VLA. Они провели их сравнительный анализ с данными, недавно собранными с помощью низкочастотного массива LOFAR, крупнейшего в мире радиотелескопа на данный момент. Это и помогло установить, что источником загадочного излучения является не радиогало, а хвост, получивший наименование 4C29.41, радиогалактики в центре скопления.
Эта галактика доминирует над двумя соседними радиогалактиками. Исследовательская команда предполагает, что этот хвост искривился в результате внутренних взаимодействий, из-за чего перегретая плазма распространилась по всему скоплению между галактиками. Также ученые считают, что радиоизлучение в этом галактическом скоплении может быть реликтом, то есть до Земли дошел сигнал, образовавшийся в далеком прошлом в результате галактического слияния. Последнее могло вызвать ударную волну, которая ускорила электроны и породила дошедшее до нас только теперь "радиоископаемое".