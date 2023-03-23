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37 минут назад

Астробиолог предложил искать следы инопланетной жизни в межзвездной пыли

Газета.Ru

Выброшенная из экзопланет в межзвездное пространство пыль может нести следы жизни. Об этом сообщает Токийский университет.

Астробиолог предложил искать следы жизни в межзвездной пыли
Фото: NASANASA

Пространство между звездами изобилует разреженным газом и пылью. Это вещество играет решающую роль в эволюции галактик и зарождении звездных систем, а также является субстратом для многих химических реакций.

Томонори Тотани предложил искать в этой пыли следы жизни. По его задумке, при столкновении с обитаемой планетой метеорита часть грунта может быть выброшена в космос — это регулярно происходит в Солнечной системе, и на Земле нашли множество марсианских метеоритов. При этом очень маленькие фрагменты (около одного микрона) потенциально могут покинуть планетную систему и оказаться в межзвездном пространстве. Пылинки же, в свою очередь, могут содержать одноклеточные организмы или образцы химических следов жизни.

При этом Тотани признает, что шанс попадания таких пылинок в Солнечную систему невероятно мал — галактика огромна, а тепло и другие факторы могут уничтожить следы жизни. Тем не менее, по оценке ученого, ежегодно на Землю может приземляться около 100 000 таких зерен. Гипотетически такой материал может скапливаться во льду Антарктиды или в донных отложениях, но отличить внесолнечный материал от материала, происходящего из Солнечной системы, по-прежнему сложно. Другой способ предполагает запуск в космос аппаратов-пылесборников — вроде американского Stardust, который отправился в космос с 1999 году.

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