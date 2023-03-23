Астробиолог предложил искать следы жизни в межзвездной пыли

Выброшенная из экзопланет в межзвездное пространство пыль может нести следы жизни. Об этом сообщает Токийский университет.

Фото: NASA NASA

Пространство между звездами изобилует разреженным газом и пылью. Это вещество играет решающую роль в эволюции галактик и зарождении звездных систем, а также является субстратом для многих химических реакций.

Томонори Тотани предложил искать в этой пыли следы жизни. По его задумке, при столкновении с обитаемой планетой метеорита часть грунта может быть выброшена в космос — это регулярно происходит в Солнечной системе, и на Земле нашли множество марсианских метеоритов. При этом очень маленькие фрагменты (около одного микрона) потенциально могут покинуть планетную систему и оказаться в межзвездном пространстве. Пылинки же, в свою очередь, могут содержать одноклеточные организмы или образцы химических следов жизни.