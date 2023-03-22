Частный посадочный модуль вышел на орбиту Луны

Лунный посадочный модуль Hakuto-R японской компании ispace успешно выведен на орбиту Луны. В компании рассчитывают, что смогут посадить его на поверхность спутника Земли, пишет 3DNews.

Фото: ispace ispace

Космический аппарат Hakuto-R был запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 11 декабря 2022 года в рамках тестового полета Mission 1. 21 марта 2023 года в 04:24 по московскому времени он вышел на орбиту Луны, успешно завершив маневр.

В японской ispace считают выход модуля на расчетную орбиту «важным шагом на пути создания сервиса по транспортировке», поскольку это доказывает способность компании выводить грузы к Луне, пишет издание.

В том случае, если космический модуль удастся посадить на поверхность спутника Земли, – это станет важной вехой для частной компании. Так как до этого такое удавалось только аппаратам государственных ведомств СССР, США и Китая.

Посадка запланирована на следующий месяц, если она увенчается успехом, первый в истории частный зонд на Луне высадит на поверхность мини-луноход Rashid космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов.

В ispace рассчитывают принять участие в основании окололунной экономики. На 2024 и 2025 годы запланированы Mission 2 и Mission 3. В ходе Mission 3 планируется не только доставить грузы на поверхность Луны, но и вывести на окололунную орбиту два телекоммуникационных спутника.

При этом на орбите Луны уже есть частные космические аппараты, в том числе и кубсат CAPSTONE, который был построен американской Advanced Space по заказу NASA.