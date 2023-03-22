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28 минут назад

Астрономы проследили за последствиями столкновения аппарата NASA с астероидом

Елена Прошина

Астрономы провели наблюдение с помощью Очень большого телескопа ESO (VLT) за последствиями столкновения космического аппарата NASA для испытания двойного астероидного перенаправления (DART) с астероидом Диморфос. Об этом пишет Techexplorist.

Астрономы проследили за последствиями столкновения аппарата NASA с астероидом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столкновение произошло 26 сентября 2022 года на расстоянии 11 миллионов километров от Земли. Оно было совершено для того, чтобы проверить планетарную оборону. За последствиями наблюдали четыре 8,2-метровых телескопа ESO в Чили.

Одна группа ученых исследовала облако материала, выброшенного астероидом после удара. Согласно первым данным этих наблюдений, теперь можно рассказать о том, как сформировалась наша Солнечная система. Так, было обнаружено, что цвет выброшенного облака был более голубым, чем сам астероид до момента столкновения, что говорит о том, что облако состояло из очень мелких частиц.

В течение нескольких дней после удара образовались другие структуры: глыбы, спирали и длинный хвост, отброшенный солнечным излучением. Выяснилось, что спирали и хвост оказались более красными, чем исходное облако, что говорит о том, что они могли состоять из более крупных частиц. В ходе исследований также выяснилось, что Диморфос не содержит кислород и воду. Также не нашлось и следов топлива DART.

Другая группа ученых изучила как воздействие DART изменило поверхность самого астероида. Так, они обнаружили, что уровень поляризации внезапно упал после удара, а общая яркость системы увеличилась. Одним из объяснений этого может быть то, что что удар обнажил нетронутый материал из внутренней части Диморфоса. Возможно, этот материал был более ярким и менее поляризованным, чем то, что было на поверхности.

Еще одно объяснение - удар разрушил частицы на поверхности, выбрасывая гораздо более мелкие частицы в облако обломков. Эти исследования показывают потенциал VLT, когда его различные инструменты работают вместе.

Наука и техника,NASA,
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