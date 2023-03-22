Астрономы проследили за последствиями столкновения аппарата NASA с астероидом

Астрономы провели наблюдение с помощью Очень большого телескопа ESO (VLT) за последствиями столкновения космического аппарата NASA для испытания двойного астероидного перенаправления (DART) с астероидом Диморфос. Об этом пишет Techexplorist.

Столкновение произошло 26 сентября 2022 года на расстоянии 11 миллионов километров от Земли. Оно было совершено для того, чтобы проверить планетарную оборону. За последствиями наблюдали четыре 8,2-метровых телескопа ESO в Чили.

Одна группа ученых исследовала облако материала, выброшенного астероидом после удара. Согласно первым данным этих наблюдений, теперь можно рассказать о том, как сформировалась наша Солнечная система. Так, было обнаружено, что цвет выброшенного облака был более голубым, чем сам астероид до момента столкновения, что говорит о том, что облако состояло из очень мелких частиц.

В течение нескольких дней после удара образовались другие структуры: глыбы, спирали и длинный хвост, отброшенный солнечным излучением. Выяснилось, что спирали и хвост оказались более красными, чем исходное облако, что говорит о том, что они могли состоять из более крупных частиц. В ходе исследований также выяснилось, что Диморфос не содержит кислород и воду. Также не нашлось и следов топлива DART.

Другая группа ученых изучила как воздействие DART изменило поверхность самого астероида. Так, они обнаружили, что уровень поляризации внезапно упал после удара, а общая яркость системы увеличилась. Одним из объяснений этого может быть то, что что удар обнажил нетронутый материал из внутренней части Диморфоса. Возможно, этот материал был более ярким и менее поляризованным, чем то, что было на поверхности.