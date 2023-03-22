В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Астрономы предупредили об угрозе мегасозвездий спутников

Lenta.ru

Астрономы предупредили, что световое загрязнение, которое создается растущим числом спутников, вращающихся вокруг Земли, представляет собой глобальную угрозу для научных наблюдений. Об этом сообщается в серии статей, опубликованных в журнале Nature Astronomy. Пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

Астрономы предупредили об угрозе мегасозвездий спутников
Фото: UnsplashUnsplash

Как пишут ученые, большее количество аппаратов на околоземной орбите поспособствует росту количества космического мусора. Это, в свою очередь, приведет к быстрому увеличению яркости ночного неба наряду с серьезным риском столкновения спутников с объектами сантиметрового размера. Увеличение трафика на низкой околоземной орбите обернется потерей астрономических данных и уменьшит возможности для наземных открытий, поскольку слабые астрофизические сигналы все больше теряются в шуме.

Моделирование показало, что для обсерватории Веры Рубин, гигантского телескопа, который в настоящее время строится в Чили, самая темная часть ночного неба станет на 7,5 процента ярче в течение следующего десятилетия. Это добавит почти год дополнительных наблюдений, которые обойдутся примерно в 21,8 миллиона долларов.

Световое загрязнение угрожает не только профессиональным астрономам и крупным обсерваториям. По мнению ученых, под угрозой также находится культурное наследие, связывающее человека с космосом и миром. Яркое ночное небо означает, что человечество потеряет возможность беспрепятственно наблюдать некоторые уникальные небесные явления.

Астрономы призвали резко сократить крупные орбитальные группировки — так называемые мегасозвездия спутников. При этом ученые не исключают возможность полного запрета.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий