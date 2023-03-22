Астрономы предупредили об угрозе мегасозвездий спутников

Астрономы предупредили, что световое загрязнение, которое создается растущим числом спутников, вращающихся вокруг Земли, представляет собой глобальную угрозу для научных наблюдений. Об этом сообщается в серии статей, опубликованных в журнале Nature Astronomy. Пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

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Как пишут ученые, большее количество аппаратов на околоземной орбите поспособствует росту количества космического мусора. Это, в свою очередь, приведет к быстрому увеличению яркости ночного неба наряду с серьезным риском столкновения спутников с объектами сантиметрового размера. Увеличение трафика на низкой околоземной орбите обернется потерей астрономических данных и уменьшит возможности для наземных открытий, поскольку слабые астрофизические сигналы все больше теряются в шуме.

Моделирование показало, что для обсерватории Веры Рубин, гигантского телескопа, который в настоящее время строится в Чили, самая темная часть ночного неба станет на 7,5 процента ярче в течение следующего десятилетия. Это добавит почти год дополнительных наблюдений, которые обойдутся примерно в 21,8 миллиона долларов.

Световое загрязнение угрожает не только профессиональным астрономам и крупным обсерваториям. По мнению ученых, под угрозой также находится культурное наследие, связывающее человека с космосом и миром. Яркое ночное небо означает, что человечество потеряет возможность беспрепятственно наблюдать некоторые уникальные небесные явления.