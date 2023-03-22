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37 минут назад

ИИ начал лишать программистов работы

Газета.Ru

Создатели технологических стартапов начали отказываться от наема программистов и вместо их услуг перешли на чат-бот с ИИ ChatGPT. Об этом сообщает издание Vice.

ИИ начал лишать программистов работы
Фото: Газета.ruГазета.ru

Отмечается, что GPT-4, последняя версия большой языковой модели OpenAI, на которой построен ChatGPT, оказалась способна создавать простые приложения после получения подсказок, написанных на разговорном английском языке.

Основатель финансового стартапа для помощи венчурным капиталистам Джо Перкинс рассказал, как использовал GPT-4 для написания кода для пяти микросервисов внутри нового проекта.

Опытный разработчик был готов сделать эти сервисы за две недели и £5 тыс. (475 тыс. руб. по текущему курсу). «GPT-4 сделал то же самое за три часа и за 11 центов», — заметил бизнесмен.

«Он не только написал сценарии для сервисов, но и предоставил пошаговые инструкции по настройке и запуску. Я не понял часть кода, поэтому попросил добавить комментарии. Все оказалось очень просто», — уточнил Перкинс.

Другой бизнесмен, не имеющий технического образования, но работающий с программистами, смог за 15 минут сделать расширение для браузера Google Chrome, позволяющее пользователям переводить выделенный текст на странице на любой язык.

«Я всегда хотел строить, но никогда не мог заплатить разработчику или не мог найти время, чтобы научиться программировать самостоятельно. Без тени сомнения, это значительно демократизирует кодирование», — заключил он.

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru», что ИИ будет внедряться в компаниях на замену программистам для написания кода, но не заменит людей во всех процессах разработки.

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