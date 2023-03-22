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46 минут назад

Ученые приблизились к созданию квантовой червоточины для передвижения по космосу

Никита Бородкин

Группа ученых провела эксперимент, который может быть предшественником создания квантовой червоточины. Как сообщает Vice, исследователи смогли передать свет без электричества или обмена частицами.

Ученые приблизились к созданию квантовой червоточины для передвижения по космосу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава группы ученых, квантовый физик Хатим Салих, называет новый способ контрпортацией. Он основана на концепции, называемой контрфактуальной коммуникацией, которая представляет собой способ связи между двумя точками без обмена какими-либо частицами.

«В качестве простого примера из реальной жизни рассмотрим неактивный свет индикатора состояния двигателя автомобиля. Он ничего не излучает, но по-прежнему сигнализирует о том, что с вашим двигателем все в порядке», — объяснило издание.

Чтобы передать информацию через пространство и время исследователи использовали квантовую систему, через которую направили свет. Он попадает на ее детекторы и после реконструируется в удаленном конце системы — без фактической связи между элементами. В кой-то мере это похоже на телепортацию, известную в научной фантастике.

Салих разрабатывал способ передачи материи в космосе по меньшей мере десять лет. Исследователям удалось продемонстрировать свою работу в лаборатории, а группа ученых в Китае также отправила растровое изображение из одного места в другое без обмена частицами.

Следующий шаг в этом направлении потребует создания новых квантовых компьютерах. Их можно было бы использовать для создания проходимой червоточины с помощью возможностей контрпортации. Вместе с тем это не позволит мгновенно путешествовать со скоростью, превышающей скорость света, поскольку метод работает гораздо медленнее.

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