В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту

Российским разработчикам не дают улучшать свободное и открытое ПО

1

Недавно стало известно о двух случаях “отстранения” российских разработчиков от разработки кода для свободного и открытого ПО (FOSS). Все это вызвало активные, а иногда и горячие дискуссии в сообществах разработчиков FOSS.

Российским разработчикам не дают улучшать открытое ПО
© Ferra.ru

Первый случай был связан с отказом принимать исправления в ядре Linux, другой - с блокировкой на Github. Со вторым случаем проще, GitHub аккаунт разработчика Александра Амелькина был заблокирован, а его репозитории помечены как "архивные", потому что он работает в российской компании, которая находится под санкциями, поэтому Microsoft приходится их выполнять.

Другой разработчик, Сергей Семин, предложил некоторые исправления для ядра Linux, но его предложение отклонили со словами: "Мы не чувствуем себя комфортно, принимая исправления от или связанные с оборудованием, произведенным вашей организацией. Пожалуйста, воздержитесь от сетевых взносов до дальнейшего уведомления". Семин является разработчиком в “Байкал Электроникс”.

Многие энтузиасты свободного ПО во всем мире не поддерживают такие шаги. На форумах обычно происходят жаркие дискуссии о правильности такого подхода и не противоречат ли такие ограничения самому понятию “открытого и свободного” ПО.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий