Российским разработчикам не дают улучшать открытое ПО

Недавно стало известно о двух случаях “отстранения” российских разработчиков от разработки кода для свободного и открытого ПО (FOSS). Все это вызвало активные, а иногда и горячие дискуссии в сообществах разработчиков FOSS.

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Первый случай был связан с отказом принимать исправления в ядре Linux, другой - с блокировкой на Github. Со вторым случаем проще, GitHub аккаунт разработчика Александра Амелькина был заблокирован, а его репозитории помечены как "архивные", потому что он работает в российской компании, которая находится под санкциями, поэтому Microsoft приходится их выполнять.

Другой разработчик, Сергей Семин, предложил некоторые исправления для ядра Linux, но его предложение отклонили со словами: "Мы не чувствуем себя комфортно, принимая исправления от или связанные с оборудованием, произведенным вашей организацией. Пожалуйста, воздержитесь от сетевых взносов до дальнейшего уведомления". Семин является разработчиком в “Байкал Электроникс”.