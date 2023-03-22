Шумоподавление вышло для обычных звонков на iPhone

В iOS 15 появились функции шумоподавления во время звонков, но был нюанс: он работал лишь для звонков через FaceTime. Теперь в iOS 16.4 Apple добавила функцию Voice Isolation и к звонкам на сотовые телефоны.

Apple рассказала об этом в заметках к iOS 16.4 RC, которая была выпущена для разработчиков и бета-тестеров вчера. Как пояснили в компании, Voice Isolation "приоритизирует ваш голос и блокирует окружающий шум вокруг вас" во время звонков. До сих пор этот режим был доступен только для звонков FaceTime.