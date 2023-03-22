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30 минут назад

Шумоподавление наконец вышло для обычных звонков на iPhone

Ferra.ru

В iOS 15 появились функции шумоподавления во время звонков, но был нюанс: он работал лишь для звонков через FaceTime. Теперь в iOS 16.4 Apple добавила функцию Voice Isolation и к звонкам на сотовые телефоны.

Шумоподавление вышло для обычных звонков на iPhone
Фото: AppleApple

Apple рассказала об этом в заметках к iOS 16.4 RC, которая была выпущена для разработчиков и бета-тестеров вчера. Как пояснили в компании, Voice Isolation "приоритизирует ваш голос и блокирует окружающий шум вокруг вас" во время звонков. До сих пор этот режим был доступен только для звонков FaceTime.

Несколько авторитетных СМИ заявляют (со слов инсайдеров), что младшие модели новой линейки устройств от Apple — iPhone 15 и 15 Plus — не получат экраны LPTO (ProMotion) с частотой 120 Гц.

Наука и техника,Apple,
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