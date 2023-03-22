В Сибири найдена «матрешка» из костей песца и мамонта эпохи палеолита

Российские археологи исследовали собранную из костей животных «матрешку», найденную в Западной Сибири. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Фото: Сергей Лещинский/Quaternary Research Сергей Лещинский/Quaternary Research

Артефакт был найден на территории археологического памятника Волчья Грива, расположенного в Новосибирской области. Он знаменит наличием большого числа костей мамонтов и других животных, захороненных в эпоху максимума последнего оледенения. Кроме того, в Волчьей Гриве встречаются каменные орудия, при том что ближайшее месторождение камня находится в 90 километрах — что говорит о том, что древние охотники-собиратели приносили инструменты издалека.

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Ученые из Томского университета и их коллеги из других институтов в 2020 году обнаружили участок с особо плотным расположением каменных орудий — примерно 1400 единиц на квадратный метр — а также зольное пятно. Это указывает на то, что в этом месте 23 тысячи лет назад была расположена крупная долговременная стоянка, на которой люди обрабатывали шкуры и изготавливали инструменты. Кроме того, археологи обнаружили уникальный костяной предмет, аналогов которому ученые еще не встречали. Он представляет собой своеобразную «матрешку», поскольку напоминает русскую народную игрушку, состоящую из вложенных друг в друга кукол.

В часть бедренной кости мамонта с искусственно выдолбленной прямоугольной нишей глубиной 8 см были помещены части черепа, нижней челюсти и зуб песца, а также фрагмент ребра крупного млекопитающего. Кости и зубы песцов были замурованы в нише смесью песка, глины и большого количества золы. Ученые провели анализ трещин и сколов на конструкции, ориентируясь на эксперименты по раскалыванию свежих костей современных слонов. Бедренная кость, вероятно, принадлежала недавно погибшему молодому мамонту. Выемка была сделана с помощью нескольких орудий, в том числе крупного каменного отбойника и тонкого костяного посредника с шириной рабочей части около 10 мм. Кроме этого, кость мамонта имеет характерные сколы, показывающие, что первоначально она использовалась как пассивный ретушер — инструмент, с помощью которого древние люди обрабатывали каменные заготовки орудий. На черепе песца обнаружили следы порезов, которые могли образоваться при снятии шкуры с туши животного.