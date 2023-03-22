Adobe показала Photoshop будущего

Adobe представила новый искусственный интеллект Firefly для генерации изображений. Согласно сообщению на официальном сайте американской компании, сейчас ИИ находится в стадии бета-теста — доступ можно получить лишь по приглашению.

Firefly напоминает уже существующие на рынке нейросети Midjourney и DALL-E. Для упрощения работы у системы есть встроенные варианты освещения, художественных стилей и соотношения сторон. Кроме того, можно будет накладывать эффекты уже на готовые изображения. Отдельно разработчики предоставили пользователям инструмент для создания декорированных надписей.

Утверждается, что обучали нейросеть на основе изображений без нарушений авторских прав. Это не позволит случайно сгенерировать изображение из уже известных брендов или реальных людей, как у других нейросетей. Кроме того, тренировать ее можно с помощью собственных изображений — это будет включать в ИИ новые стилевые возможности.