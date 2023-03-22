В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
26 минут назад

Google обвинили в уничтожении улик

Ferra.ru

Google использует автоудаление сообщений во многих внутренних коммуникациях. Из-за этого правительство США обвиняет компанию в намеренном уничтожении доказательств, необходимых для антимонопольного дела.

Google обвинили в уничтожении улик
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вообще, все началось в прошлом месяце, когда правительство США обратилось в суд с просьбой наложить санкции на Google за использование функции автоматического удаления сообщений в чатах, якобы для уничтожения доказательств. Помимо прочего компанию обвинили в том, что она ложно сообщила правительству, что приостановила эту практику автоудалений.

Теперь же Google опротестовала ходатайство о санкциях, подав заявление в окружной суд США по округу Колумбия. Google заявила, что использует "многоуровневый подход" для сохранения чатов: “когда идет судебное разбирательство, Google инструктирует сотрудников, находящихся в юридической паузе, не использовать приложения для обмена сообщениями, такие как Google Chat, для обсуждения тем, являющихся предметом судебного разбирательства, а если им приходится это делать, переключить настройки … чтобы все такие сообщения были сохранены”, - говорится в заявлении Google.

Судебный процесс, видимо, на этом не закончится, так что остается лишь наблюдать.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий