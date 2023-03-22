Google обвинили в уничтожении улик

Google использует автоудаление сообщений во многих внутренних коммуникациях. Из-за этого правительство США обвиняет компанию в намеренном уничтожении доказательств, необходимых для антимонопольного дела.

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Вообще, все началось в прошлом месяце, когда правительство США обратилось в суд с просьбой наложить санкции на Google за использование функции автоматического удаления сообщений в чатах, якобы для уничтожения доказательств. Помимо прочего компанию обвинили в том, что она ложно сообщила правительству, что приостановила эту практику автоудалений.

Теперь же Google опротестовала ходатайство о санкциях, подав заявление в окружной суд США по округу Колумбия. Google заявила, что использует "многоуровневый подход" для сохранения чатов: “когда идет судебное разбирательство, Google инструктирует сотрудников, находящихся в юридической паузе, не использовать приложения для обмена сообщениями, такие как Google Chat, для обсуждения тем, являющихся предметом судебного разбирательства, а если им приходится это делать, переключить настройки … чтобы все такие сообщения были сохранены”, - говорится в заявлении Google.