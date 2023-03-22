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40 минут назад

Древнюю фреску со всеми знаками зодиака нашли в египетском храме

Мир24

Археологи из Египта и Германии обнаружили во время реставрационных работ в храме Эсны (Луксор) фреску с полным изображением знаков зодиака. Фреска располагалась на потолке и в течение многих лет была полностью скрыта под слоем сажи и грязи, сообщает Ahram Online.

В египетском храме нашли древнюю фреску со всеми знаками зодиака
Фото: Ministry of Tourism and AntiquitiesMinistry of Tourism and Antiquities

Рельеф содержит все двенадцать знаков зодиака, планеты Юпитер, Сатурн и Марс, а также изображения так называемых семи стрел и созвездий, с помощью которых египтяне измеряли время. Также неизвестный художник изобразил фигуры богов, животных и мифических созданий, в том числе змею с головой барана и птицу с головой крокодила.

Интересно, что в 1963 и 1975 годах храм исследовал французский египтолог Серж Сонерон, но в его записях нет никаких упоминаний о фреске. Ученые пояснили, что знаки зодиака были частью вавилонской астрономии. Вероятно, в Египте они распространились благодаря грекам, правившим страной в течение трехсот лет до наступления нашей эры.

В эллинистическом Египте зодиак был очень популярным. Соответствующие знаки украшали гробницы и саркофаги, встречались в астрологических трудах и гороскопах. Однако в храмах они изображались очень редко, поэтому новая находка привлекла большое внимание ученых. Эксперты отметили, что это первый полный египетский зодиак.

Храм Эсны относится к римскому периоду. Он посвящен богу плодородия Хнуму, которого изображали в виде человека с головой барана. Строительство началось во времена правления императора Клавдия (41-54 годы нашей эры), а полностью отделку завершили только при Деции (249-251 годы). В дальнейшем храм сильно пострадал от активной городской застройки, в одно время его даже использовали для хранения хлопка.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли сфинкса с лицом императора Клавдия. Также были изображены символы власти фараонов: немес и урей.

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